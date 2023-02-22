МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на семена подсолнечника в России начали снижаться — впервые с осени прошлого года, говорится в отчете аналитического центра "Совэкон". Пошлина на экспорт подсолнечного масла вырастет до 2068,1 рубля за тонну

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник в европейской части России снизились на 25 руб, до 29000 рублей за тонну (без НДС). До этого цены непрерывно росли с ноября 2022 года", — говорится в материалах.

Снижение цен связано с замедлением закупок маслозаводов и ожиданиями существенного роста предложения: дело в том, что последние месяцы российские маслозаводы активно закупали подсолнечник в связи с благоприятной для масла экспортной конъюнктуры и ослаблением рубля, что привело и к рекордному выпуску подсолнечного масла, считают аналитики.

В итоге средние цены на подсолнечник на внутреннем рынке с ноября по февраль выросли на 39%, до 29025 рублей за тонну, отмечают эксперты. Но в последние недели экспортные цены на масло начали снижаться: по данным "Совэкона", за февраль они снизились до 1120 долларов за тонну с 1160 долларов. "Спрос со стороны переработчиков ослаб, некоторые из них начали опускать закупочные цены", — поясняют эксперты.

Теперь покупатели могут ожидать заметного роста предложения подсолнечника в ближайшие недели: согласно обзору, это связано с грядущим потеплением и ухудшением условий хранения в хозяйствах. По данным Росстата, на 1 февраля запасы в сельхозпредприятиях составляли рекордные 2,8 миллиона тонн по сравнению с 2,1 миллиона тонн назад, а сам урожай подсолнечника "Совэкон" оценивает в 15,8 миллиона тонн в сравнении с 13,5 миллиона тонн в среднем за пять лет.

"Текущее ослабление рубля краткосрочно поддержит рынок подсолнечника. Однако вероятность новой заметной волны роста цен нам кажется невысокой на фоне рекордных запасов", — также говорится в обзоре.