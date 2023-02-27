ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 фев — ПРАЙМ. Дефицита красной икры в 2023 году не будет, если оправдается прогноз ученых на вылов лосося в этой путине, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края со ссылкой на министерство рыбного хозяйства региона. Россиянам объяснили подорожание красной икры

"Что касается прогнозов на этот год, то ученые предварительно дают прогноз на более чем 380 тысяч тонн красной рыбы. Это очень оптимистичные данные, которые дают надежду, что путина пройдет хорошо. И мы надеемся, что прогноз оправдается, и тогда икры хватит всем", — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в краевом правительстве, комментируя рост стоимости икры в центральной России, заявили, что это могло произойти из-за снижения ее производства, которое было вызвано плохими подходами рыбы в прошлом сезоне.

Камчатский край – крупнейший в ДФО поставщик лососей. В 2023 году ученые прогнозируют вылов красной рыбы на Дальнем Востоке в объеме 511 тысяч тонн. Больше всего рыбы выловит Камчатский край – 383 тысячи тонн. Второе место у Сахалинской области — 77 тысяч тонн. Хабаровский край должен выловить 27 тысяч тонн, Магаданская область — 16 тысяч тонн, Чукотский автономный округ – 7 тысяч тонн и Приморье – менее 1 тысячи тонн.