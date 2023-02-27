ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 фев — ПРАЙМ. Цена на лососевую икру на Камчатке не изменилась ни в рознице, ни в оптовом секторе, сообщили РИА Новости в группе предприятий Salmonica, которая занимается производством деликатеса. На Камчатке дали прогноз по производству икры в 2023 году

В московских магазинах цены на красную икру выросли на масленичной неделе, так, икра горбуши продавалась по цене более 2 тысяч рублей за 280 граммов (7,7 тысячи за килограмм).

"Стоимость икры осталась на уровне 2022 года. В рознице это 600-700 рублей за баночку в 130 граммов. Для оптовых покупателей цена другая, но она тоже не менялась", — сказали в пресс-службе компании, отметив, что оптовые покупатели конечную цену контролируют самостоятельно.

"По поводу тех, кто у нас покупает и перепродает в рознице, мы ничего сказать не можем, у них свои цены", — добавили на предприятии.

Камчатский край – крупнейший в ДФО поставщик лососей. В 2023 году ученые прогнозируют вылов красной рыбы на Дальнем Востоке в объеме 511 тысяч тонн. Больше всего рыбы выловит Камчатский край – 383 тысячи тонн. Второе место у Сахалинской области — 77 тысяч тонн. Хабаровский край должен выловить 27 тысяч тонн, Магаданская область — 16 тысяч тонн, Чукотский автономный округ – 7 тысяч тонн и Приморье – менее 1 тысячи тонн.