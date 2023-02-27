МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Список российских компаний по производству и экспорту рыбы и продукции пчеловодства для поставок в Китай увеличен за счет девяти новых компаний, следует из сообщения Россельхознадзора. Россия резко наращивает экспорт угля в Китай

"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики предоставило право на экспорт еще 7 предприятиям по производству, перемещению, хранению рыбопродукции и 2 организациям по производству продукции пчеловодства из России", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в КНР имеют в общей сумме 845 объектов по производству, перемещению, хранению рыбопродукции и 26 предприятий по производству продукции пчеловодства.