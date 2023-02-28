МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году получила рекордный урожай плодов и ягод — более 1,5 миллиона тонн, а к 2030 году он может превысить 2,4 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз рассказал о распределении излишков зерна рекордного урожая

"В прошлом году в России получен рекордный урожай плодов и ягод – более 1,5 миллиона тонн в организованном секторе", — говорится в сообщении. По оценке министерства, за счет совершенствования инструментов и роста объемов поддержки к 2027 году в организованном секторе будет производиться порядка 2 миллионов тонн плодово-ягодной продукции, а к 2030 году показатель превысит 2,4 миллиона тонн.

Министерство отмечает, что с 2013 года в товарном секторе объем производства плодов и ягод вырос в 2,3 раза: за этот период заложено порядка 140 тысяч гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений, включая питомники, из которых 66% – сады интенсивного типа. Кроме того, существенно увеличилось производство посадочного материала: например, в 2022 году показатель составил 37 миллионов штук, что на 18,6% выше среднего уровня за предыдущие три года.

Дополнительно Минсельхоз планирует внести изменения в правила "стимулирующей" субсидии, которые позволят предоставлять поддержку на закладку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур при условии использования посадочного материала российского производства.

"Объем господдержки подотрасли в последние годы только в рамках "стимулирующей" субсидии составлял порядка 5 миллиардов рублей ежегодно. В текущем году финансирование увеличено практически в 1,5 раза, до 7,33 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.