МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правила использования навоза в агропромышленном комплексе вступают в силу в РФ с 1 марта, таким образом предприятия, которые используют навоз и помет в сельхозпроизводстве, получают законные основания для такой деятельности. Россия получила рекордный урожай плодов и ягод в 2022 году

Постановление, утвержденное кабмином, устанавливает требования к хранению навоза как побочного продукта животноводства, его обработке и реализации, а также перечень нарушений при его использовании. Документ предоставляет возможность бизнесу самостоятельно принимать решение об отнесении навоза и помета либо к побочным продуктам животоводства, либо к отходам, избавляя тем самым предпринимателей от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства, подчеркивали в Минсельхозе.

Побочные продукты животноводства – это образуемые при содержании сельхозживотных навоз, помет, подстилка и стоки: если сельхозтоваропроизводитель намерен перерабатывать эти вещества в органические удобрения, поясняли ранее в Минсельхозе, он должен будет уведомить об этом Россельхознадзор и выполнить требования к таким продуктам, установленные для того, чтобы они не считались отходами. В этом случае предприятию не нужно будет получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.

Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов заявлял ранее, что принятие закона — одно из важных событий в регуляторике АПК последних лет: до его принятия сельхозтоваропроизводители были приравнены к операторам по обращению с отходами, сельскохозяйственные поля — к мусорным полигонам, а навоз — к отходам.

В свою очередь, штрафы за использование навоза составляли "миллионы рублей", а размеры требований о компенсации вреда окружающей среде могли достигать десятков миллионов рублей — и это на фоне отсутствия такого вреда по факту, говорил Белов.