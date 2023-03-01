МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рассаде томатов, перцев, огурцов и кабачков требуется разное время для роста, рассказал в эфире радио Sputnik агроном Владимир Викулов. Дорогое удовольствие: почему взлетели цены на огурцы

По его словам, время для посева семян нужно выбирать в зависимости от того, когда требуется высадить растения в грунт.

Специалист уточнил, что в средней полосе России растения сажают в открытый грунт или в теплицу на дачном участке не ранее первой декады мая. "Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады порядка двух месяцев. Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте. Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай", – сказал Викулов.

Он подчеркнул, что рассада будет качественной, если создать определенные условия, в частности, обеспечить растениям хорошее освещение.

"При недостатке света рассада начнет терять свои качества, будет вытягиваться, и ее надо будет лечить, а не высаживать. Это будет чахлое светло-зеленое растение. Поэтому нужно, чтобы большую часть дня рассада хорошо освещалась. Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов, днем или ночью, как удобнее", – добавил Викулов.

Агроном назвал другое важное условие – температурный режим: некоторые культуры плохо растут в помещениях.

"Не всю рассаду можно легко вырастить дома. Например, если взять капусту или лук, то им для прорастания достаточно комнатной температуры, а вот для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. Если рассада капусты будет выращиваться при 25 градусах, то ничего хорошего из этого не получится", – отметил эксперт.