ПЕКИН, 1 мар — ПРАЙМ. Пекин готов развивать торговлю с Минском в сфере сельскохозяйственной продукции, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, его слова приводит агентство Синьхуа. Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства

"(Китай готов) неуклонно продвигать торговлю между двумя странами в области сельскохозяйственной продукции и других областях", — процитировало агентство слова Ли Кэцяна.

Ли Кэцян также выразил надежду, что Китай и Белоруссия будут углублять деловое сотрудничество, поддерживать сотрудничество между предприятиями двух стран в соответствии рыночными принципами, укреплять связи и координацию в международных и региональных делах, поддерживать мир и стабильность во всем мире и приносить пользу народам двух стран.

С 28 февраля по 1 марта проходит государственный визит белорусского лидера в Китай.