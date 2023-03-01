МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Продуктовая сделка может быть продлена, если стороны учтут интересы России, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Предсказавший землетрясение в Турции ученый сделал новый прогноз

Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках встречи "Большой двадцатки" в Нью-Дели.

"При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", — сказал Лавров.

Министры также затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества и помощи Анкаре в ликвидации последствий землетрясений.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года подписали соглашения о допуске российской и украинской сельскохозяйственной продукции на рынок. Как Москва неоднократно заявляла, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта продовольствия и удобрений из России, не выполняется, несмотря на заверения ООН.

Срок действия "черноморской инициативы" завершается 18 марта.