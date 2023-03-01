МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. По итогам прошлого года Румыния впервые возглавила рейтинг импортеров украинского зерна, сообщил в среду комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины. Лавров назвал условие продления продуктовой сделки

"За 2022 год на иностранные рынки было вывезено 38,5 миллиона тонн украинского зерна, а выручка от экспорта зерна составила в прошлом году 9,1 миллиарда долларов. При этом доля Румынии в отечественном экспорте зерновых в 2022 году составила 13,6% стоимости экспорта этой товарной группы, сдвинув Китай с долей в 12,1% на второе место в рейтинге", — сообщает комитет в Telegram-канале Рады.

Сообщается, что если в 2021 году стоимостные объемы поставок зерновой сельхозпродукции в Румынию составляли всего 1,8 миллиона долларов, то в прошлом году они достигли 1 миллиард 243 миллиона долларов. По данным комитета, Турция, которая в 2021 году заняла третье место в списке основных потребителей украинского зерна, в 2022 году с долей в 9,6% опустилась на строку в рейтинге, уступив место Испании (доля составила 10,8%).

Кроме того, как указали в Раде, в 2022 году в десятке крупнейших покупателей зерна на Украине произошли изменения: Румыния, Польша, Италия, Венгрия и Южная Корея вытеснили из топ-10 Индонезию, Иран, Пакистан, Ливию и Тунис.