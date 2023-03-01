МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых из РФ в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года), но может перераспределить ее в пользу более активных экспортеров, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Безработица в России в январе обновила исторический минимум

"Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне", — говорится в сообщении Минсельхоз РФ со ссылкой на Лут.

А на встрече с экспортерами зерна, которая ранее сегодня прошла в министерстве, первый замминистра также сообщила, что по итогам анализа данных за февраль-апрель Минсельхоз может рассмотреть возможность перераспределения объемов квот от компаний, которые их не выбирают, в пользу более интенсивно работающих экспортеров.

Квота на экспорт зерновых культур действует в России с 15 февраля: она предполагает вывоз из РФ до конца 2022-2023 сельскохозяйственного года (до 30 июня) до 25,5 миллиона тонн зерна в РФ. Традиционно она распределена между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона — в этом году между 203 компаниями.

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА

Целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составляет порядка 60 миллионов тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

"Объем экспортной квоты, которая установлена на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года, составляет 25,5 миллиона тонн. К началу ее действия, по данным ФТС России, экспорт зерна в текущем сельхозгоду составил 35 миллионов тонн. Таким образом, целевой показатель на весь сезон — порядка 60 миллионов тонн, что позволит сформировать необходимые запасы и обеспечить продовольственную безопасность страны", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия также был затронут вопрос перевозки зерна: экспортерам необходимо развивать собственный парк подвижного состава, подчеркнула Лут, так как это позволит нарастить объемы транспортировки и не зависеть от уровня загруженности существующей инфраструктуры. Для стимулирования этого процесса перевозчикам доступны льготные кредиты на закупку железнодорожных вагонов.

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз в середине января повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.

По расчетам директора департамента аналитики Российского зернового союза Елены Тюриной, с начала сезона до начала действия квоты из РФ было вывезено 37 миллионов тонн зерновых, включая 31,5 миллиона тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну до конца сезона она оценивала в 25,7 миллиона, в том числе по пшенице — 19,5 миллиона. В свою очередь аналитический центр "Совэкон" 15 февраля повысил прогноз экспорта пшеницы РФ в 2022-2023 сельхозгоду до 44,2 миллиона тонн — на фоне ослабления рубля и высокого спроса со стороны импортеров.