СЕУЛ, 2 мар — ПРАЙМ. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал устранить негативно влияющие на сельское хозяйство КНДР факторы, обеспечить улучшение ирригационной системы страны и поставки новейшей сельскохозяйственной техники, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Посол: Запад зациклен на политике санкционного удушения Пхеньяна

На фоне сообщений об ухудшении ситуации с продовольствием в Северной Корее КНДР 26 февраля открыла проведение расширенного заседание седьмого пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, где обсуждались итоги реализации программы по "революции в селе" за 2022 год и актуальные задачи на текущий год. В пленуме участвовал Ким Чен Ын.

По сообщению ЦТАК, 1 марта прошел заключительный день расширенного пленарного заседания. Ким Чен Ын выступил с заключительной речью о "неотложных задачах" в сельском хозяйстве страны на этот год и о долгосрочных целях развития отрасли. Он подчеркнул, что необходимо "срочно выяснить и вовремя устранить внутренние факторы, оказывающие негативное влияние на развитие сельского хозяйства", чтобы в ближайшем будущем стабилизировать сельскохозяйственное производство и устойчиво развивать его. Ким Чен Ын также призвал к улучшению ирригационной системы страны и поставке "новой и высокоэффективной сельскохозяйственной техники" в сельские районы. Он добавил, что Сельскохозяйственная комиссия, Академия сельскохозяйственных наук и Государственное гидрометеорологическое управление страны должны ответственно выполнять свою роль по созданию высокотехнологичной и научной основы для развития сельского хозяйства, вести исследования.

"Чтобы увеличить сельскохозяйственное производство по всей стране, следует уделить внимание преодолению однобокости в руководстве сельским хозяйством и соблюдению баланса… и важно сосредоточиться на повышении урожайности с гектара на всех фермах", — передает ЦТАК содержание речи Ким Чен Ына.

Как подчеркивается в сообщении ЦТАК, пленум ознаменовал "поворотный момент" в открытии новой эпохи стремительного роста сельского хозяйства в КНДР с опорой только на собственные силы, а также стал "путеводным указателем" к новым целям для отрасли.

В числе прочих вопросов повестки на пленуме также обсуждалось улучшение государственной финансовой системы и дисциплины в плане выполнения национального экономического плана. Пленум также включал работу восьми профильных секций, в ходе которых участники выступали с "новаторскими и прогрессивными мнениями" по вопросам повестки.

ЦТАК также сообщил, что 1 марта прошло заседание Политбюро ЦК ТПК, где были обсуждены проекты резолюций для принятия на пленуме, отражающие план развития сельского хозяйства и основные экономические вопросы и основанные на мнениях, высказанных на заседаниях секций пленума. По итогам пленума была принята резолюция о реализации программы социалистической сельской революции, а также резолюция по развитию экономики. Пленарное заседание также постановило изменить и дополнить некоторые положения резолюции шестого пленарного заседания, которое прошло в декабре.

Как отмечало южнокорейское агентство Рёнхап, заседание пленума может быть связано с ухудшением продовольственного положения Северной Кореи, вызванного борьбой с пандемией COVID-19 и глобальными санкциями в отношении КНДР. По мнению наблюдателей, второе заседание пленума партии за два месяца указывает на срочность решения продовольственного кризиса в стране. На пленуме в конце декабря прошлого года Северная Корея объявила увеличение производства зерна первоочередной задачей среди 12 основных экономических приоритетов.

Министерство объединения Южной Кореи ранее заявило, что продовольственный кризис в КНДР, похоже, усугубляется, и в последнее время в "некоторых регионах" сообщается о большем количестве смертей от голода.