УЛАН-УДЭ, 2 мар — ПРАЙМ. Росрыболовство дополнительно разрабатывает новые меры поддержки в сфере аквакультуры, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко РИА Новости во время встречи с журналистами. Абрамченко высказалась о перспективах вылова байкальского омуля

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко находится с рабочим визитом в Бурятии. Вместе с главой республики Алексеем Цыденовым она посетила Большереченский рыбоводный омулевый завод, с 1933 года занимающийся искусственным воспроизводством байкальского омуля.

"Мы предусмотрели для тех, кто занимается аквакультурой, разведением посадочного материала, производством кормов, такую меру поддержки, как возмещение прямых понесенных капитальных затрат до 20%. Дополнительно Росрыболовство разрабатывает новые меры поддержки. Есть у нас выделение грантов "Агростартап", есть льготные кредиты для того, чтобы заниматься этим направлением", — ответила Абрамченко на вопрос корреспондента РИА Новости о допмерах поддержки аквакультуры.

Вице-премьер подчеркнула, что в наше непростое время в условиях санкционного давления необходимо привлечение частных инвестиций в эту отрасль.