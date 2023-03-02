МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Посевов проса в РФ сейчас гораздо меньше, чем в период Советского Союза, а ее производители периодически сталкиваются с невыгодными для них ценовыми скачками, поэтому пшенную крупу, которая полезна и в то же доступнее по цене в сравнении с гречневой, нужно популяризировать, а производство проса — расширять. Такое мнение высказали представители отраслевых ассоциаций и эксперты в ходе пресс-конференции, посвященной Международному году проса. Минсельхоз оценил готовность России к посевной

"Если говорить о Российской Федерации, то рынок проса характеризуется тем, что в последнее время резко снизилась засеваемость: если в последний год существования СССР, 1991, общая площадь была около 2 миллионов гектаров, в прошлом году мы засеяли около 238 тысяч гектаров, это значительное уменьшение. Но при этом значительно повысилась урожайность – за это время почти на 20%: раньше она не превышала 8 центнеров с гектара, а сегодня уже выходим на 12,5 центнера", — сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"Пшено является одним из четырех основных видов производства, наряду с гречневой крупой, рисом и овсяными хлопьями. В то же время внимание к этой культуре недостаточно весомое, просо сеется зачастую только для севооборота. Посевные площади год от года различаются и ни в какое сравнение с советскими временами не идут. Это приводит к тому, что у нас по ряду годов цена на сырье и, как результат, на готовую продукцию может различаться в два раза", — сказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.

Например, анализ, который недавно проводился союзом, показал, что только за неделю цена на пшено в сибирском регионе выросла на 7 рублей за килограмм, или примерно на 30%, заметил он, тогда как в остальных регионах она оставалось стабильной. "Это говорит о перекосах от региона к региону. Производство проса как сырья для производства пшена действительно заслуживает самого повышенного внимания", — считает глава отраслевого союза. Правительство снизило ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных районов

НЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ СПРОС

В свою очередь руководитель управления торговой сети "Магнит" по взаимодействию с государственными органами Юлия Храмайкова рассказала, что исследование, которое недавно проводилось среди покупателей, показало, что самой правильной и здоровой крупой они считают гречку – так заявили 93%, затем идут овсянка и рис – 87% и 86%. "А вот пшено, которое является основным производным проса, уступает не только этим крупам, но также ячневой и перловой – и только 69% наших покупателей ассоциируют пшено со здоровым питанием и ЗОЖ", — заметила она.

Между тем, по итогам января и ферваля в натуральном выражении продажи пшенной крупы в магазинах сети у дома занимали "почетное третье место" с долей 8,6%, после риса и гречки, у которой 32,5%. "Наверное, причина в достаточно низкой цене пшена – по сравнению с остальными крупами оно достаточно доступно, от 30,5 рубля за килограмм", — считает Храмайкова.

Согласно данным Росстата, пшенная крупа в РФ с начала года подешевела на 1,73%, на неделе с 21 по 27 февраля — на 0,23%. В свою очередь более дорогая гречка с начала года понизилась в цене на 7,78% с начала года и на 0,99% — на последней неделе февраля. При этом, согласно данным статведомства, гречихи в 2022 году по сравнению с 2021 годом собрано на 33,8% больше, 1,229 миллиона тонн, а проса — на 21,2% меньше, 290,4 тысячи тонн.

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Митин говорит, что РФ в прошлом году экспортировала 63 тысячи тонн проса, на 45% выше по сравнению с предыдущим годом, что говорит "о мировой востребованности проса и конкурентоспособности нашей продукции". По его мнению, основным стимулом для роста производства должно стать потребление населения, "тогда и фермеры получат свою выгоду". Поэтому государству надо показать пользу пшена, рассмотрев в рамках госпрограмы развития сельского хозяйства задачи по семенному материалу, по повышению урожайности, обеспеченностью техникой и так далее, сообщил он.

Генеральная ассамблея ООН на сессии в марте 2021 года провозгласила 2023 год Международным годом проса. "Просо возделывается на территории России очень давно, имеет богатый потенциал как для здоровья человека, так и для доходов производителя, и с этой точки зрения потенциал этой сельхозкультуры весьма велик", — сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

Он подчеркнул, что пшено в российских магазинах представлено весьма обширно, и в целом у этой продукции важная не только нутрициальная, но и социальная роль в государстве. Пшено полезно и для профилактики различных заболеваний: например, просо не содержит клейковины, богато белком и антиоксидантами, имеет низкий гликемический индекс, и все это способствует профилактике и лечению, например, диабета, добавил Митин.