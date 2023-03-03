АНКАРА, 3 мар — ПРАЙМ. Переговоры о продлении продуктовой сделки под эгидой ООН оказались в тупике, будущее инициативы не ясно, рассказал РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Запад хоронит продуктовую сделку, заявил Лавров

По словам собеседника агентства, Турция и ООН продолжают предлагать различные варианты по сделке.

"Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки", — отметил он.

Источник подчеркнул, что решить эти вопросы необходимо в краткие сроки.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля прошлого года подписали соглашения о допуске российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Действие "черноморской инициативы" прекратится 18 марта. По словам российского МИД, западные страны "хоронят" сделку, саботируя поставки отечественной агропродукции и отправляя значительную часть зерна в Европу.