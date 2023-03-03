МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейший в России зерновой терминал ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) в феврале отгрузил на экспорт 525,148 тысячи тонн зерна, что на 73,8% больше, чем в феврале прошлого года, следует из материалов компании. Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в этом году

Всего с июля 2022 по февраль 2023 года, то есть с начала сельскохозяйственного года, на экспорт было перевалено 3,904 миллиона тонн зерна, годом ранее за тот же период — 3,232 миллиона; таким образом, за эти восемь месяцев объем перевалки вырос на 20,8%.

В свою очередь объем перевалки зерна на экспорт через перегрузочный комплекс в 2021-2022 сельхозгоду по сравнению предшествовавшим сезоном снизился в 1,4 раза, до 4,579 миллиона тонн.

НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса — 2 тысячи тонн зерна в час. Основные акционеры — Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).