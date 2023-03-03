МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Список российских компаний для поставок в Азербайджан животноводческой продукции, кормов и кормовых добавок увеличен за счет 10 новых названий, следует из сообщения Россельхознадзора. Китай расширил список поставщиков российского меда и рыбы

"Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики… предоставило право экспорта еще 10 российским предприятиям по производству и хранению животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в Азербайджан имеют в общей сумме 1190 животноводческих предприятий.