МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз отметил стабильность цен на рынке сахара России

"В России началась весенняя посевная", — сообщает министерство. Вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ в пятницу обсудили на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. На мероприятии, в частности, рассмотрели ситуацию в Центральной России, Поволжье, Запорожской области и ЛНР.

"В Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все это – зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует средним многолетним агротехнологическим срокам", — сказал министр.

По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.

Подготовка субъектов к посевной находится на особом контроле министерства: по словам Патрушева, во всех регионах к моменту выхода в поля должна быть полноценная обеспеченность и готовность семян, ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты растений. Он также призвал руководителей региональных органов управления АПК оперативно помогать сельхозтоваропроизводителям на местах. "Рассчитываем, что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году", — заявил глава Минсельхоза.

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовой сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.