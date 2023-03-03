МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, по итогам прошлого года увеличила выпуск минеральных удобрений и прочей агрохимической продукции на 4,6% по сравнению с 2021 годом — до 11,1 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Акции "Фосагро" усилили рост после дивидендных новостей

"Данного роста удалось достичь благодаря эффективной работе новых производств, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании, и расширению линейки производимой продукции", — полагают в компании.

При этом общие продажи продукции компании за 12 месяцев выросли на 6,4% год к году и составили 11,1 миллиона тонн, что является "рекордным показателем за всю историю компании". При этом продажи фосфорных удобрений выросли на 8,3%, до 8,4 миллиона тонн. "Данный рост был обеспечен увеличением объемов производства и высоким спросом на удобрения на российском и глобальных рынках", — подчеркивает группа.

В начале февраля гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников уже анонсировал достижение рекордных показателей в результате реализации долгосрочной программы развития.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.