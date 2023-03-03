МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. РФ снизила импортозависимость по инкубационному яйцу до 13%, господдержку предприятий по этому направлению планируется продолжить, сообщил замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Олег Литяйкин. Британцев шокировала связь между дефицитом яиц и Украиной

"Импортозависимость (по инкубационному яйцу — ред.) в данном случае у нас снижается с 20% до уже 13%", — сообщил Литяйкин в ходе форума "Биотехнологии в сельском хозяйстве: национальные приоритеты и кооперация на пространстве ЕАЭС".

Он напомнил, что, начиная с 2021 года, Минсельхоз взял курс на то, чтобы локализовать производство этого гибрида в России: в том же году была запущена программа поддержки строительства инкубаторов первого и второго порядка в птицеводстве. Что касается господдержки, добавил он, то в 2022 году ее получили четыре предприятия — в виде 20% компенсации прямых понесенных затрат.

"В текущем году планируем, что эта работа будет продолжаться", — сказал Литяйкин.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении птицеводам до 20% прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов: по расчетам Минсельхоза, такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным, сообщала пресс-служба кабмина.