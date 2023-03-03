МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 14 марта включительно составит 5371,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3548,8 рубля за тонну, кукурузы — 2740 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза. Аналитик призвал модернизировать расчет экспортных пошлин на зерно

"Ставки пошлин, опубликованные на сайте Минсельхоза 3 марта, будут действовать с 9 по 14 марта года включительно", — сообщили в пресс-службе министерства.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 302,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене 252,5 доллара, на кукурузу — при цене 237,1 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая в период с 1 по 8 марта включительно, составляет 5275,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3872,3 рубля за тонну, кукурузы — 2264,6 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.