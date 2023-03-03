МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Эфко" планирует к 2027 году запустить в Белгородской области биотехнологический кластер по производству ферментных препаратов для животноводческой отрасли мощностью 2 тысячи тонн продукции в год, реализация проекта позволит увеличить в РФ долю собственных кормовых ферментов для животных более чем в четыре раза, до 61%, сообщила замдиректора по работе с научными организациями ГК "Эфко" Оксана Добровольская. Азербайджан расширил список поставщиков продукции животноводства из России

"В результате реализации всего проекта будет полномасштабное производство, которое сможет помочь преодолеть зависимость от ферментных препаратов (импортных — ред.) на территории России", — сообщила Добровольская в ходе форума "Биотехнологии в сельском хозяйстве: национальные приоритеты и кооперация на пространстве ЕАЭС".

"Это проект полного цикла — от создания микроорганизмов суперпродуцентов кормовых ферментов до выпуска ферментных препаратов", — подчеркнула она, уточнив, что по итогам его реализации компания ожидает существенного, до 61%, увеличения доли отечественных кормовых ферментов. В 2021 году общее потребление кормовых ферментов в РФ составляло 5,34 тысячи тонн, при этом на долю импорта приходилось 85%, а к 2027 году компания ожидает роста общего потребления до 5,6 тысячи тонн и сокращения доли импортной продукции до 39%.

"Ферменты расщепляют и делают более доступными для усвоения животными и птицами основных компонентов растительно-содержащих кормов — это полисахариды, жиры, и возникает возможность дорогих компонентов корма более дешевыми без снижения продуктивности. На сегодняшний день в России уровень обеспеченности отечественными ферментными препаратами составляет всего 15%, остальные — импортируются, импорт идет с территории стран ЕС. Поэтому вызов по обеспеченности ими сейчас достаточно серьезный", — заметила Добровольская.

На первом этапе проекта мощность производства составит 30 тысяч тонн в год, по итогам второго — вырастет до 300 тонн в год в 2025 году, а в результате реализации в 2027 году всего проекта — составит 2 тысячи тонн ферментных препаратов ежегодно. "Опытное производство уже создано, на его базе проведена отработка условий культивирования, условий оптимизации технологических параметров, показателей стабильности и других параметров. В этом году начато более масштабное производство", — уточнила она.

Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей̆ пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции. Основной бенефициар — Валерий Кустов. О том, что "Эфко" планирует к 2027 году запустить промышленное производство ферментов для животноводческой продукции, в декабре сообщала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.