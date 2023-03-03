"Эфко" планирует в 2027 году открыть кластер по производству ферментных препаратов для животных
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Эфко" планирует к 2027 году запустить в Белгородской области биотехнологический кластер по производству ферментных препаратов для животноводческой отрасли мощностью 2 тысячи тонн продукции в год, реализация проекта позволит увеличить в РФ долю собственных кормовых ферментов для животных более чем в четыре раза, до 61%, сообщила замдиректора по работе с научными организациями ГК "Эфко" Оксана Добровольская.
"В результате реализации всего проекта будет полномасштабное производство, которое сможет помочь преодолеть зависимость от ферментных препаратов (импортных — ред.) на территории России", — сообщила Добровольская в ходе форума "Биотехнологии в сельском хозяйстве: национальные приоритеты и кооперация на пространстве ЕАЭС".
"Это проект полного цикла — от создания микроорганизмов суперпродуцентов кормовых ферментов до выпуска ферментных препаратов", — подчеркнула она, уточнив, что по итогам его реализации компания ожидает существенного, до 61%, увеличения доли отечественных кормовых ферментов. В 2021 году общее потребление кормовых ферментов в РФ составляло 5,34 тысячи тонн, при этом на долю импорта приходилось 85%, а к 2027 году компания ожидает роста общего потребления до 5,6 тысячи тонн и сокращения доли импортной продукции до 39%.
"Ферменты расщепляют и делают более доступными для усвоения животными и птицами основных компонентов растительно-содержащих кормов — это полисахариды, жиры, и возникает возможность дорогих компонентов корма более дешевыми без снижения продуктивности. На сегодняшний день в России уровень обеспеченности отечественными ферментными препаратами составляет всего 15%, остальные — импортируются, импорт идет с территории стран ЕС. Поэтому вызов по обеспеченности ими сейчас достаточно серьезный", — заметила Добровольская.
На первом этапе проекта мощность производства составит 30 тысяч тонн в год, по итогам второго — вырастет до 300 тонн в год в 2025 году, а в результате реализации в 2027 году всего проекта — составит 2 тысячи тонн ферментных препаратов ежегодно. "Опытное производство уже создано, на его базе проведена отработка условий культивирования, условий оптимизации технологических параметров, показателей стабильности и других параметров. В этом году начато более масштабное производство", — уточнила она.
Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей̆ пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции. Основной бенефициар — Валерий Кустов. О том, что "Эфко" планирует к 2027 году запустить промышленное производство ферментов для животноводческой продукции, в декабре сообщала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
https://1prime.ru/Agriculture/20230303/839971323.html