МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские рыбаки к концу февраля выловили 860 тысяч тонн водных биологических ресурсов, на 14,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Египет расширил список российских поставщиков рыбы

"По данным отраслевой системы мониторинга, к концу февраля 2023 года российские рыбаки добыли 860 тысяч тонн – на 14,5% больше уровня предыдущего года", — говорится в сообщении.

В том числе в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто на 18,4% больше — 700,1 тысячи тонн: в частности, на промысле минтая объем вылова составил 558,9 тысячи тонн, трески и сельди — 25,9 тысячи тонн и 71,2 тысячи тонн соответственно. В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 71,6 тысячи тонн, включая 39,7 тысячи тонн трески и 16,9 тысячи тонн пикши.

В Западном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 33,6% — до 17,7 тысячи тонн, в том числе добыто 11,8 тысячи тонн шпрота и 5,5 тысячи тонн балтийской сельди. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 6,5 тысяч тонн, а в Волжско-Каспийском — 13,5 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 49 тысяч тонн, также сообщает Росрыболовство.