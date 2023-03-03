МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна РФ в новом сезоне 2023 года может составить от 127 миллионов тонн до 131,5 миллиона, пшеницы — от 80 миллионов тонн до 86 миллионов, следует из прогнозов экспертов, озвученных на XVI Зимней зерновой конференции. Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в этом году

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовый сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.

Ожидания экспертов — пока на этом уровне или выше. "Прогноз на урожай-2023: пшеница — 80-81 миллиона тонн, 19,5 миллиона тонн — ячмень, 14-15 миллиона тонн кукуруза. В целом прогноз урожая зерновых в 2023 году –127-128 миллионов тонн", — сообщил гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

Он также отметил улучшение состояния озимых посевов. "В начале зимы было 3,1% плохих и невзошедших озимых. Но зимой оказалось меньше снега в европейской части Черноземья, на юге. Если сравнивать январь 2022 года и январь 2023 года, то снежный покров меньше, и он хуже. В марте нам обещают температурные качели в России. Сейчас прогноз озимых — 94-95% хороших и удовлетворительных", — сказал Петриченко.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в 2023 году валовый сбор по зерну в России пока прогнозируется в 131,5 миллиона тонн, по пшенице — в 86 миллионов тонн, а стрессовый сценарий – 80 миллионов тонн.

"Мы живем в эпоху, когда цены на зерновые находятся на нисходящем тренде – пшеница, кукуруза, ячмень. Причины: борьба с инфляцией, рост стоимости денег, снижение платежеспособного спроса со стороны развивающихся стран. В результате сверхрекордного урожая пшеницы в России и большого урожая в Австралии пшеницы к экспорту у семи крупнейших экспортеров осталось больше, чем в 2022 году", — сказал Рылько.

Что касается экспортного потенциала на новый сезон, 2023-2024 сельскохозяйственного года (начнется с 1 июля 2023 года), то всего это 53-54 миллиона тонн зерновых, включая 42 миллиона тонн пшеницы, предположил эксперт. Официальная оценка выше: Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.