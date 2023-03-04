МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ после запроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) прорабатывает возможность проведения в 2023 году дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд РФ, сообщил РИА Новости председатель Комитета ТПП по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев. Путин оценил потенциал экспорта российского зерна

"Запрос был за подписью президента ТПП Сергея Николаевича Катырина. В ответе было сказано, что Минсельхоз прорабатывает эту тему. Но насколько (закупить — ред.), как они проработают, и действительно ли закупят — этот вопрос зависит от Минсельхоза. Ясности пока нету", — сообщил Чекмарев.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз планировал сформировать неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна, необходимый объем был закуплен в 2022 году.

Дополнительная закупка зерна необходима для того, чтобы в условиях низких закупочных цен, которые сформировались на фоне рекордного урожая, и высоких экспортных пошлин, вкупе не обеспечивающих доходность сельхозпроизводителей, убрать с рынка излишки зерна для эффективного проведения весенней посевной кампании.

"Это сейчас очень нужно, потому что сельхозпроизводителям нужны деньги на весенние полевые работы, и было бы очень вовремя и правильно закупить в ближайшее время хотя бы еще 3-5 миллиона зерна в интервенционный фонд — для того, чтобы сельхозпроизводители могли получить деньги на покупку ГСМ, удобрений, запчастей — то есть того, что необходимо для весенних полевых работ", — пояснил Чекмарев.

По его мнению, закупить зерна в фонд нужно даже больше — порядка 10-15 миллионов тонн к тому, чтобы уже было приобретено в прошлом году: это реально поможет аграриям разгрузить емкости для хранения и получить средства на весенние полевые работы. Еще один вариант — заключить с ними договора на хранение зерна с правом обратного выкупа — при условии, что их хранилища соответствуют необходимым требованиям, добавил глава аграрного комитета ТПП.

Госагентом при проведении интервенций является Объединенная зерновая компания (ОЗК). Замгендиректора ОЗК Ксения Боломатова в декабре прошлого года говорила, что в 2023 году возможности фонда могут быть задействованы для обеспечения потребностей мукомольной отрасли. Минсельхоз РФ в текущем году не планирует проводить закупочных зерновых интервенций, но не исключает товарных — то есть продаж, сообщала в середине февраля первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Агентство РИА Новости направило запрос в Минсельхоз.