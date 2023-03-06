"Эконива" планирует засеять более 440 тысяч гектаров в 2023 году
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей молока в РФ, агрохолдинг "Эконива", планирует отвести под урожай 2023 года более 440 тысяч гектаров, примерно на уровне прошлого года, а увеличить посевы, в частности, собирается под товарными зернобобовыми, следует из сообщения холдинга.
"В 13 регионах присутствия группы под урожай 2023 года планируется отвести более 440 тысяч гектаров. Основная часть площадей – свыше 200 тысяч гектаров – будет отведена под товарные культуры, еще порядка 40 тысяч гектаров – под семена, остальные площади – под кормовые для обеспечения сочными и грубыми кормами собственного производства растущего поголовья группы", — говорится в сообщении. В 2022 году уборочная площадь составила порядка 439 тысяч гектаров.
Хозяйства агрохолдинга выращивают пшеницу, рожь, тритикале, ячмень, кукурузу, сою, горох, нут, чечевицу, кормовые бобы, лен, люцерну, рапс, клевер, подсолнечник, а также сахарную свеклу. Для весенней посевной кампании будут использоваться семена российских селекционеров, а также гибриды отечественного и импортного производства, указывает компания.
"В этом году планируется увеличить посевы под товарными зернобобовыми, включая культуры, особо популярные в странах Ближнего Востока, как, например, красная и зеленая чечевица", — добавляет компания. Так, "Эконива" по итогам прошлого года стала одним из крупнейших экспортеров красной чечевицы в РФ, поставив зарубежным партнерам свыше 10,4 тысячи тонн этой продукции. Также предусмотрено расширение площадей под сою, нут и кормовые бобы.
Озимыми культурами под урожай 2023 года занято более 60 тысяч гектаров. Группа выращивает озимую пшеницу, рожь, в том числе многолетнюю, тритикале и рапс; озимые в настоящее время находятся в хорошем состоянии. В общей сложности на полях планируется задействовать более 2300 единиц техники. Весенние полевые работы начнутся в предписанные технологические сроки, заключили в компании.
"Эконива" — крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы — производство молока, среди других сфер деятельности — племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. "Эконива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.
https://1prime.ru/Agriculture/20230306/839984939.html