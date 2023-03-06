МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей молока в РФ, агрохолдинг "Эконива", планирует отвести под урожай 2023 года более 440 тысяч гектаров, примерно на уровне прошлого года, а увеличить посевы, в частности, собирается под товарными зернобобовыми, следует из сообщения холдинга. Европе угрожает "помидорная война" по советскому сценарию

"В 13 регионах присутствия группы под урожай 2023 года планируется отвести более 440 тысяч гектаров. Основная часть площадей – свыше 200 тысяч гектаров – будет отведена под товарные культуры, еще порядка 40 тысяч гектаров – под семена, остальные площади – под кормовые для обеспечения сочными и грубыми кормами собственного производства растущего поголовья группы", — говорится в сообщении. В 2022 году уборочная площадь составила порядка 439 тысяч гектаров.

Хозяйства агрохолдинга выращивают пшеницу, рожь, тритикале, ячмень, кукурузу, сою, горох, нут, чечевицу, кормовые бобы, лен, люцерну, рапс, клевер, подсолнечник, а также сахарную свеклу. Для весенней посевной кампании будут использоваться семена российских селекционеров, а также гибриды отечественного и импортного производства, указывает компания.

"В этом году планируется увеличить посевы под товарными зернобобовыми, включая культуры, особо популярные в странах Ближнего Востока, как, например, красная и зеленая чечевица", — добавляет компания. Так, "Эконива" по итогам прошлого года стала одним из крупнейших экспортеров красной чечевицы в РФ, поставив зарубежным партнерам свыше 10,4 тысячи тонн этой продукции. Также предусмотрено расширение площадей под сою, нут и кормовые бобы.

Озимыми культурами под урожай 2023 года занято более 60 тысяч гектаров. Группа выращивает озимую пшеницу, рожь, в том числе многолетнюю, тритикале и рапс; озимые в настоящее время находятся в хорошем состоянии. В общей сложности на полях планируется задействовать более 2300 единиц техники. Весенние полевые работы начнутся в предписанные технологические сроки, заключили в компании.

"Эконива" — крупная российская аграрная группа. Ключевое направление работы — производство молока, среди других сфер деятельности — племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. "Эконива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.