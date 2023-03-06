МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российская группа "Уралхим-Уралкалий" поставила африканской Малави 20 тысяч тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи, это первая гуманитарная поставка компании в Африку с территории ЕС, сообщает пресс-служба группы. Глава Минсельхоза Малави отметил важность российских удобрений для страны

Партия была отправлена из Нидерландов в конце ноября, а 1 февраля завершилась выгрузка в порту города Бейра (Мозамбик), дальнейшая транспортировка в Малави осуществлялась по суше.

"Группа "Уралхим-Уралкалий" поставила республике Малави 20 000 тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи. Официальная церемония передачи партии состоялась 6 марта 2023 года в пригороде столицы страны Лилонгве", — говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Малави Сэм Далитсо Кавале, посол России в Зимбабве и Малави по совместительству Николай Красильников, а также представители "Уралхим-Уралкалий" и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"Поставка в страну на юго-востоке Африки реализована в тесном сотрудничестве с ВПП, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений по морю из Нидерландов до Мозамбика, откуда они были доставлены в Малави по суше. Для "Уралхима-Уралкалия" это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения "Уралхима-Уралкалия" безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что эта инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом и реализуется в соответствии с целью ООН по ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.

Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".