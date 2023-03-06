ДОХА, 6 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Мали Шогель Майга и замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудили поставки российских топлива, удобрений и зерна, заявил РИА Новости глава малийского правительства. Глава Минсельхоза Малави отметил важность российских удобрений для страны

Стороны провели переговоры в Катаре на полях Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран.

"Мы также хотим развивать сотрудничество с Россией в экономической области, хотим договориться с Россией о поставках в Мали удобрений, топлива, хлеба, зерна, о чем шла речь на переговорах сегодня", — сказал Майга, добавив, что власти страны "не обращают внимание на противодействие сотрудничеству с Россией" со стороны западных государств.