МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В Малави состоялась церемония безвозмездной передачи российских удобрений с молитвой и традиционными танцами, сообщил корреспондент РИА Новости. "Уралхим" передал Малави 20 тысяч тонн удобрений

Ранее сообщалось, что отечественная группа "Уралхим-Уралкалий" отправила в страну 20 тысяч тонн удобрений в рамках гуманитарной помощи. Агропродукция к 1 февраля доплыла из Нидерландов в Мозамбик (порт Бейра), откуда по суше направилась в Малави.

Церемония передачи удобрений состоялась в пригороде столицы Лилонгве 6 марта. Отмечается, что мероприятие открыли молитвой и завершили красочными танцами, которые традиционно исполняли в знак благодарности.

Подчеркивается, что в церемонии участвовали глава Минсельхоза Малави Сэм Кавале, российский посол в Зимбабве и Малави Николай Красильников и представители ООН и "Уралхим-Уралкалия".