МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Росрыболовство при проработке предложения о повышении ввозных пошлин на ввоз части продукции из белой рыбы (пикша, треска, хек и другие) будет ориентироваться прежде всего на разнообразие ассортимента, сейчас в сравнении с объемами внутренней переработки импорт такой переработанной продукции невелик, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. Росрыболовство сообщило об увеличении объема вылова рыбы в феврале

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обсудить меры защиты внутреннего рынка рыбы в части временного установления повышенных ввозных пошлин для мороженого рыбного филе, а также мороженого хека и некоторых других видов рыбной продукции. АСРФ указывала, что импорт в РФ в 2022 году филе белой рыбы существенно вырос и сопоставим с объемами поставок отечественной продукции глубокой переработки на внутренний рынок.

"Важно отметить, что в сравнении с объемами внутренней переработки объемы импортируемой переработанной продукции из белой рыбы невелики. При этом выпуск отечественной рыбной продукции глубокого передела растет за счет ввода в эксплуатацию новых заводов и судов, построенных в рамках программы инвестиционных квот, и покрывает потребность внутреннего рынка", — отметили в Росрыболовстве.

В само ведомство предложение ассоциации не поступало. "В случае необходимости Минсельхоз России направит в Росрыболовство соответствующее поручение для проработки в установленном порядке", — сказали в пресс-службе. Там отметили, что при проработке данного вопроса "необходимо провести оценку структуры ассортимента рыбной продукции, в том числе в части продукции, которую в нашей стране или не производят в нужном объеме, или не производят вообще в силу природных и иных условий".

Предварительные данные Росстата показывают, что в 2022 году производство мороженого рыбного филе в РФ увеличилось почти на 14% — до 260 тысяч тонн, отметили в пресс-службе, а мороженого мяса рыбы, включая фарш — на 76%, до 80,2 тысячи тонн. В свою очередь, по данным Ассоциации добытчиков минтая производство филе в РФ в 2022 году выросло почти на 17%, до 139 тысяч тонн, и впервые в истории наблюдений — то есть с начала 2000 годов, России удалось обогнать по этому показателю главного конкурента – США.

К концу февраля 2023 года на минтаевой путине уже добыто более 560 тысяч тонн – на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, на Дальнем Востоке растет добыча другой ценной белой рыбы – трески: вылов составил 26 тысяч тонн, на 2% больше, уточнили в ведомстве.