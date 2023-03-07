МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Сельскохозяйственные организации РФ увеличили внесение минеральных удобрений под посевы 2022 года по сравнению с 2021 годом на 2,58%, до 3,432 миллиона тонн (в действующем веществе), следует из материалов Росстата. Жители Малави отметили танцами прибытие российских удобрений

В частности, под сельскохозяйственные культуры было внесено 3,393 миллиона тонн, на 2,43% больше, чем годом ранее — на долю азотных пришлось 64% (годом ранее — 63%), на долю фосфорных и калийных — 21% и 15% против 23% и 15% в 2021 году.

В том числе под зерновые и зернобобовые сельхокультуры было внесено 1,94 миллиона тонн (минус 0,76% к предыдущему году), под сахарную свеклу — 281 тысяча тонн (плюс 7,25%), под подсолнечник — 230 тысяч тонн (минус 1,92%). Под рапс в 2022 году было внесено 176 тысяч тонн минудобрений (данные по 2021 году не приводятся).

Внесение удобрений под овощные и бахчевые культуры снизилось на 5,54%, до 17 тысяч тонн, под картофель — выросло на 12,1%, до 65 тысяч тонн, под кормовые культуры — на 11,28%, до 65 тысяч тонн. В целом площадь, удобренная минеральными удобрениями, заняла в 2022 году 72% общей посевной площади (в 2021 году — 71%).

Внесение органических удобрений в 2022 году выросло на 0,79%, до 70,9 миллиона тонн, в том числе под сельскохозяйственные культуры — на 0,65%, до 70,6 миллиона тонн. Основная часть пришлась на зерновые и зернобобовые — 29,2 миллиона тонн (минус 0,19%), на втором месте — кормовые культуры — 21,5 миллиона тонн (плюс 0,79%), на третьем — подсолнечник, 4,4 миллиона тонн (плюс 9,3% к 2021 году). К органическим удобрениям относят навоз, торф, птичий помет, сапропель, компосты, некоторые хозяйственные и промышленные отходы, остатки сточных вод, а также зеленые удобрения.