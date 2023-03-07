МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай возобновили прямые переговоры в области рыболовства после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства. Росрыболовство раскрыло объемы производства белой рыбы

"После длительного перерыва российская делегация по приглашению китайской стороны прибыла в город Чжухай (Китай) для проведения тридцать первой сессии смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Комиссия создана для реализации соглашения между правительством СССР и правительством КНР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 4 октября 1988 года", — говорится в сообщении.

"Глава китайской делегации отметил, что российско-китайские отношения в области рыболовства являются приоритетными, в связи с чем визит российских представителей является первым среди иностранных делегаций после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19", — отмечается там.

Страны рассмотрят вопросы совместной охраны осетра и лосося в пограничных водах рек Амур и Уссури и предложения по восстановлению их запасов с помощью выпуска молоди. Стороны обсудят вопросы по обмену научными данными для регулирования рыболовства и изучения запасов биоресурсов в реках, которые имеют важное значение для приграничных территорий.

"В 2023 году исполнится 35 лет сотрудничеству между Россией и Китаем в области рыболовства. Полученный опыт взаимодействия позволяет в долгосрочной перспективе планировать рыболовную деятельность и преумножать рыбные запасы", — отмечает Росрыболовство.