МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Греф рассказал о планах на собственные IT-решения в Сбербанке в 2023 году

В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер отметил, что хлебобулочная промышленность является значимой частью российского агрокомплекса. "Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — ред.) добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", — сказал премьер.

Мишустин напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось. "В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 миллионов тонн зерновых, это огромный труд всех", — сказал он. И добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам — и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых".

Премьер напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году был 127 миллионов тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем, и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", — добавил Мишустин.

Правительство для этого оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки" в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", — сказал Мишустин.