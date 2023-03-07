ВАРШАВА, 7 мар — ПРАЙМ. Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины в рамках протеста против импорта украинского продовольствия, заявили в Генеральной дирекции дорог и автострад страны (GDDKiA). Раскрыто, почему Польша требует от России компенсацию за недопоставку сырья

"На дороге №17 в селе Пяски начались затруднения в движении, связанные с протестом фермеров", — следует из релиза.

отмечается, что причиной блокировки дороги названо снижение цен на агропродукцию в связи с "неконтролируемым импортом товаров из-за рубежа".

"Мы должны бороться за свое будущее. Правительство должно принять реальные меры, которые помогут польскому селу встать на ноги. Если сельское хозяйство рухнет, все вокруг тоже упадет", — сказал организатор протеста Петр Покрыва.

По его словам, блокировка останется до вечера среды.

Представитель полиции Свидника Эльвира Домарадзкая сообщила, что сотрудники органов правопорядка будут следить за безопасностью протестующих.

Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около двух миллионов тонн зерна.