МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% на прошлой неделе опустилась ниже 300 долларов впервые с августа 2021 года на фоне жесткой конкуренции с другими странами-экспортерами, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". В Equinor заявили, что компания стала крупнейшим поставщиком газа в Европу

"На прошлой неделе цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% опустилась до 294-298 долларов за тонну против 300-303 долларов за тонну неделей ранее. Цены FOB упали ниже 300 долларов за тонну впервые с августа 2021 года. Российская пшеница дешевеет на фоне жесткой конкуренции с другими странами-экспортерами", — говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что цены на пшеницу в России следуют за нисходящим трендом на мировых рынках пшеницы — например, с 14 февраля цены на чикагской бирже упали на 12% до 6,95 доллара за бушель (255 доллара за тонну), а цены на парижской бирже – на 10%, до 271 евро за тонну (289 доллара за тонну).

"Распродажи на CBOT и MATIF подстегиваются ожиданиями продления "зерновой сделки". На наш взгляд, шансы такого исхода высоки, особенно после того, как Пекин призвал к продлению сделки в своем заявлении от 24 февраля. Хедж-фонды, скорее всего, активно продают пшеницу в последние недели", — говорится в обзоре.

"Совэкон" также отмечает, что продолжают расти оценки урожая пшеницы в Австралии: 7 марта Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (ABARES) повысило свою оценку производства пшеницы в 2022-2023 сельхозгоду до рекордно высокого уровня в 39,2 миллиона тонн с 36,6 миллиона тонн в декабре.

"В настоящее время Россия отгружает пшеницу рекордными темпами. В январе-феврале страна экспортировала 6,7 миллиона тонн против 4,3 миллиона тонн годом ранее", — отмечается также в обзоре.