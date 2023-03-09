ВАРШАВА, 9 мар — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с лавинообразно выросшим потоком мяса птицы и яиц из Украины, стандарты производства которых не соответствуют европейским, заявил в интервью агентству РАР председатель польской федерации птицеводов и производителей яиц Павел Подставка. Украинская экономика в феврале сократилась на 26 процентов

"За первые восемь недель этого года импорт яиц в ЕС из Украины составил 4457 тонн, что на 1370% больше, чем за первые 8 недель 2022 года", — сказал он.

Он уточнил, что столь значительный рост произошел из-за отменой квот Евросоюзом и отсутствием на Украине европейских стандартов, что снижает себестоимость.