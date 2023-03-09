МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Москва выполняет все свои обязательства в рамках "черноморской инициативы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Лавров подчеркнул, что первая часть сделки, касающаяся безопасных поставок украинского зерна, выполнена, в отличии от части с экспортом российского зерна.

Срок действия " зерновой сделки" истечет 18 марта. Ранее в МИД России говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

"Если мы говорим о сделке, то она пакетная, продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопрос о продлении приобретает достаточно сложный характер", — добавил министр.