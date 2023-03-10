АММАН, 10 мар — ПРАЙМ. Глава Ассоциации экспортеров Иордании Ахмед аль-Худари заявил РИА Новости, что надеется на устранение препятствий, сдерживающих рост торговли сельскохозяйственной продукцией с Россией. СМИ: США в частном порядке поощряли трейдеров торговать российской нефтью

"Если мы говорим об экспорте сельскохозяйственной продукции, то с 2014 года и вплоть до нынешнего времени он остается очень скромным", — сказал аль-Худари, отметив, что "рассчитывает на устранение препятствий, сдерживающих развитие торговли сельхозпродукцией с Россией".

Глава Ассоциации экспортеров напомнил, что товарообмен с РФ резко сократился с началом сирийского кризиса, особенно после закрытия погранперехода Насиб на границе с Сирией, через который иорданскую сельхозпродукцию везли в Европу (КПП Насиб был вновь открыт в 2018 году после четырехлетнего перерыва). Помимо этого, Иордания не заключала с РФ никаких соглашений о свободной торговле, аналогичных тем, которые действуют с США, Канадой и другими странами.

При этом аль-Худари отметил возросший интерес российских предпринимателей к иорданским товарам на международной продовольственной выставке Gulfood, прошедшей в феврале в Дубае (ОАЭ). "Впервые за 25 лет к нам пришли предприниматели из России, интересующиеся иорданскими товарами, а также коммерсанты, предлагающие российскую продукцию", — прокомментировал он.

Помимо таможенных пошлин, торговлю сдерживают и ограничения на транспортировку в связи с недолгим сроком хранения таких товаров, как свежие овощи и фрукты, сказал аль-Худари. Авиаперевозки недешевы, а сухопутный маршрут пролегает через территорию Сирии и Турции, что создает дополнительные сложности. "Закрытие сухопутных границ между Сирией и Турцией повлияло на наш экспорт… Экспорт иорданских фруктов и овощей в Россию в этом году очень скромный — на сумму не более 10 тысяч долларов", — уточнил он, добавив, что Иордания "надеется на решение этой проблемы".

По словам аль-Худари, иорданские экспортеры хотели бы в перспективе также скорректировать торговый баланс с РФ.