МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Киев полностью выполняет продуктовую сделку, настаивает на ее бессрочном продлении, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. СМИ: власти Польши нанесли удар по Зеленскому

Действие продуктовой сделки истечет 18 марта. Ранее в МИД России говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Министерство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля украинского зерна идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в нуждающиеся государства.

"Мы выступаем за продление "зерновой инициативы" на неограниченный срок. Украина со своей стороны выполняет все, что мы согласовали с ООН и Турцией", — написал он в телеграм, отметив осведомленность "партнеров" о позиции страны.

Ермак подчеркнул, что Киев проводит регулярные консультации с Совбезом с целью недопущения председательства России с апреля 2023 года.