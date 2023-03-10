МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Продление "черноморской инициативы" на неограниченный срок пока не обсуждается, это отдельная идея, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Захарова анонсировала консультации по продуктовой сделке в Женеве

Действие продуктовой сделки истекает 18 марта. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что украинская сторона выполняет все пункты соглашений и настаивает на их бессрочном продлении.

"Это различные инициативы, сейчас об этом речи не идет", — прокомментировал идею Киева собеседник агентства.

По его словам, в переговорах в данный момент присутствует осторожный оптимизм.