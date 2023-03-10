МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. России после собранного в 2022 году рекордного урожая зерна достаточно порядка 120 миллионов тонн валового сбора, считает председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев. Экономист предупредил о пугающем снижении цен на продукты

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. "Для того, чтобы следующий год был успешным, нам необходимо засеять в первую очередь те посевные площади, которые запланированы, и получить хотя бы урожай порядка 120 миллионов тонн, это был бы очень большой успех для этого года", — сообщил Чекмарев на конференции "Российское растениеводство. Весна 2023".

В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по оценке министерства, могут обеспечить валовый сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.

"По семенам в целом проблем нет, успели завести старые запасы — они, думаю, обеспечат те площади, которые запланированы посеять. По удобрениям, средствам защиты растений проблем нет. Горюче-смазочные материалы — проблема в том, что они дорогие, купить будет сложно всем – вот один из главных рисков. Я вижу, что у многих хозяйств просто не будет возможности закупить в достаточном количестве ГСМ к середине или к концу посевной", — добавил Чекмарев. Врач перечислила наиболее полезные для зрения продукты

Также среди рисков и угроз для растениеводства РФ в 2023 году — большие переходящие запасы зерновых культур, что не стимулирует производство, экономические и технологические риски, климатическая и фитосанитарная ситуация. Например, на сегодня уборка ряда культур не завершена — это подсолнечник, кукуруза, часть овощных и картофеля, — поэтому подготовка почвы к весенне-полевым работам будет несколько хуже, озимых посеяно меньше, а значит, нагрузка на весенние полевые работы возрастет, считает Чекмарев.

Он указал и на климатический фактор — если оправдаются прогнозы по аномальным погодным условиям, особенно во время вегетации в конце мая-июне. В свою очередь риски жаркой погоды означают повышенный спрос на средства защиты растений. "Думаю, что, хотя их достаточно, вопрос, смогут ли купить. Санитарно-эпидемиологические риски тоже есть, социальные: количество работающих на тракторах, комбайнах, к сожалению, больше не становится, поэтому нагрузка на механизаторов увеличивается, а это значит, что растягиваются весенние полевые и уборочные работы", — считает глава аграрного комитета ТПП.