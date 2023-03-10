МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 10 марта возобновляет поставки семян подсолнечника под гарантии компетентного ведомства Франции с площадок и мест отгрузки двух питомников, говорится в сообщении службы. СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против "Росатома"

"Россельхознадзор под гарантии генерального управления по продовольствию министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции с 10 марта 2023 года разрешает на первом этапе ввоз в Россию семян подсолнечника со всех французских площадок/мест отгрузки "Lidea France" и "Limagrain Europe", — говорится в сообщении.

Ввоз семян подсолнечника в Россию с площадок и мест отгрузки этих компаний был запрещен с 23 сентября в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов Евразийского экономического союза объекта – фомопсиса подсолнечника.

Решение о возобновлении поставок было принято с учетом работы, проведенной совместно с Национальной организацией по карантину и защите растений Франции, а также по результатам рассмотрения представленных французской стороной материалов о принятых фитосанитарных мерах.

"В случае выявления карантинных объектов во ввозимом семенном материале Россельхознадзором будут приняты экстренные фитосанитарные меры", — заключает ведомство.

Фомопсис подсолнечника, который также называют серой (бурой) пятнистостью или раком стеблей подсолнечника, — одно из наиболее вредоносных и интенсивно распространяющихся заболеваний подсолнечника в мире. Грибок поражает все надземные части растений в течение вегетации. В зависимости от времени поражения урожайность подсолнечника может снижаться наполовину, а сами больные семена утрачивают всхожесть.