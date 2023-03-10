Россельхознадзор разрешил возобновить ввоз семян подсолнечника из двух питомников Франции
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 10 марта возобновляет поставки семян подсолнечника под гарантии компетентного ведомства Франции с площадок и мест отгрузки двух питомников, говорится в сообщении службы.
"Россельхознадзор под гарантии генерального управления по продовольствию министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции с 10 марта 2023 года разрешает на первом этапе ввоз в Россию семян подсолнечника со всех французских площадок/мест отгрузки "Lidea France" и "Limagrain Europe", — говорится в сообщении.
Ввоз семян подсолнечника в Россию с площадок и мест отгрузки этих компаний был запрещен с 23 сентября в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов Евразийского экономического союза объекта – фомопсиса подсолнечника.
Решение о возобновлении поставок было принято с учетом работы, проведенной совместно с Национальной организацией по карантину и защите растений Франции, а также по результатам рассмотрения представленных французской стороной материалов о принятых фитосанитарных мерах.
"В случае выявления карантинных объектов во ввозимом семенном материале Россельхознадзором будут приняты экстренные фитосанитарные меры", — заключает ведомство.
Фомопсис подсолнечника, который также называют серой (бурой) пятнистостью или раком стеблей подсолнечника, — одно из наиболее вредоносных и интенсивно распространяющихся заболеваний подсолнечника в мире. Грибок поражает все надземные части растений в течение вегетации. В зависимости от времени поражения урожайность подсолнечника может снижаться наполовину, а сами больные семена утрачивают всхожесть.
https://1prime.ru/Agriculture/20230310/840029294.html