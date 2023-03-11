МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна в России в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с предыдущим годом — до 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, пшеницы — на 37%, до 104,237 миллиона тонн, следует из окончательной оценки Росстата. Российские аграрии назвали необходимый объем урожая зерна в 2023 году

Предварительные итоги, опубликованные в январе, были ниже по зерну — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, и чуть выше — по пшенице, 104,44 миллиона тонн. Тем не менее, урожай зерна в РФ в 2022 году по-прежнему выше рекордного 2017 года, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

Росстат также пересмотрел итоги урожая 2022 года и по другим культурам: ячменя собрано на 30% больше, 23,39 миллиона тонн, валовый сбор кукурузы на зерно по сравнению с 2021 годом вырос на 4%, до 15,85 миллиона тонн, ржи — вырос на 26,5%, до 2,179 миллиона тонн.

Урожай овса в 2022 году вырос на 20%, до 4,531 миллиона тонн, гречихи — на 33%, до 1,222 миллиона тонн. Риса по сравнению с 2021 годом было собрано меньше на 14,2% — 923 тысячи тонн, валовый сбор проса снизился на 16,5%, до 307 тысяч тонн, зернобобовых культур — вырос на 18,8%, до 4,561 тысячи тонн.

В целом урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 25,9%, до 33,6 центнеров с гектара, согласно данным статведомства.