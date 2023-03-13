МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном выражении на 14,8% по сравнению с 2021 годом, поставки удобрений выросли на 54,3%, следует из опубликованных в понедельник данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт нефти из Ирана достиг максимума с 2018 года

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2022 году составил 41,276 миллиарда долларов, импорт достиг 35,722 миллиарда долларов (рост на 4,9%).

В свою очередь поставки удобрений в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросли на 54,3%, до 19,295 миллиарда долларов, а их импорт — в 2,1 раза, до 351,6 миллиона долларов.

ФТС в понедельник частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли: стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года. Публикация данных об экспорте и импорте была временно приостановлена в апреле прошлого года, после введения западных санкций.