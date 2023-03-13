МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цены на товары немецких производителей сельскохозяйственной продукции выросли в январе 2023 года на 25,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Германия увеличила производство электроэнергии на угле

"Цены производителей сельскохозяйственной продукции были в январе 2023 года на 25,4% выше, чем в январе 2022 года", — говорится в заявлении Destatis.

При этом цены на продукцию животноводческой отрасли выросли гораздо сильнее, чем на продукты растениеводческой отрасли: на 36,3% и 10,7% соответственно.

Однако Destatis отмечает, что по сравнению с декабрем 2022 года, цены на сельскохозяйственную продукцию снизились на 1,9%.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с рекордными за десятилетия показателями инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного, во многом, санкциями против России. Согласно Федеральному статистическому управлению Германии, в январе и феврале этого года инфляция стабилизировалась на уровне 8,7%.