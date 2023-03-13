МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ из-за умышленного поджога сухой травы лишит в 2023 году господдержки 44 сельхозпроизводителей, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. Минсельхоз предложил поэтапно снизить квоты на импорт семян

"Мониторинг прошлого года показал, что в 12 субъектах также доказаны случаи умышленного поджога сухой растительности со стороны сельхозтоваропроизводителей, и 44 сельхозтоваропроизводителя, мы всех поименно знаем, будут лишены господдержки в текущем году", — сообщил Некрасов в ходе совещания комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященного подготовке субъектов РФ к пожароопасному сезону.

В 2022 году эта норма была реализована в 14 субъектах РФ. Некрасов пояснил, что Минсельхоз наряду с профилактической работой в этом направлении реализует и меры экономического стимулирования землепользователей: так, согласно норме в госпрограмме развития сельского хозяйства, это "лишение мер господдержки за несанкционированное использование сельхозпалов для уничтожения пожнивных остатков".

Он также напомнил, что согласно Земельному кодексу РФ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы теперь обязаны принимать участие в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках.

"Таким образом, мы снимаем все правовые препоны для того, чтобы землепользователи своими активными действиями препятствовали возникновению пожаров, и тушения уже возникших. Эта обязанность вступила в силу в соответствии с действующим законодательством с 1 марта 2023 года", — сообщил Некрасов.