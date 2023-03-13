МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает закрепить на законодательном уровне понятие "фермерской продукции", сообщила директор департамента развития сельских территорий министерства Ксения Шевелкина. Польские фермеры начали протест против украинского зерна

"С целью определения понятия "фермерская продукция" мы бы предложили внести изменения в закон о развитии сельского хозяйства — с таким в общем-то посылом, что сельхозпродукция, а также продукция первичной и последующей переработки, которая производится сельхозтоваропроизводителями, признаются таковыми в случае, если производится предприятиями, которые относятся к микро- и малому предпринимательству", — сообщила Шевелкина в ходе обсуждения в Совете Федерации дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции.

Таким образом, продолжила она, предполагается оградить крупный бизнес от возможности использования понятия "фермерское" и тождественных к ним наименований. А предпринимателям, которые относятся к фермерам, будет обеспечена упрощенная возможность приходить со своей продукцией в торговые сети — без таких препятствий, как "дополнительные административные регламенты" и "без дополнительных ГОСТов, как ранее предлагалось", подчеркнула Шевелкина.

"Кроме того, мы бы, конечно, предложили уже имеющиеся центры компетенций, которые созданы во всех регионах, наделить функциями по консультационному сопровождению этих вопросов, тем самым стимулировав тот самый сбыт, о котором мы говорим", — добавила она.

Шевёлкина подчеркнула, что позиция министерства – стимулировать сбыт продукции малого агробизнеса, возможно, даже законодательно закрепить преимущественное право реализации такой продукции самими товаропроизводителями, и сейчас уже есть подобные пилотные проекты в рамках поручения главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Мы, конечно же, проработали с теми участниками пилотных проектов возможности развития законодательной базы по этому вопросу. Первое из направлений, которое прорабатывалось — это целесообразность введения на законодательном уровне "фермерская продукция", — заключила Шевелкина.