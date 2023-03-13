МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз России и "Газпром" будут совместно работать над расширением использования природного газа в АПК, говорится в сообщении министерства. Глава "Газпрома" отметил перспективность азиатского рынка для России

"Сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Это позволит расширить его применение в агропромышленном комплексе", — говорится в сообщении.

Министр отметил, что газ за счет своей экологичности и экономичности газ имеет высокий потенциал в различных направлениях, и отраслевые предприятия уже не первый год постепенно наращивают количество автомобилей на газомоторном топливе: например, на данный момент их порядка 15 тысяч. И показатель будет увеличиваться, поскольку эксплуатационные расходы на 20% ниже дизельных аналогов.

Кроме того, перспективным является использование газомоторного топлива в тракторах: Минсельхоз прорабатывает с Минпромторгом соответствующие изменения техрегламентов. "Также в нашей стране действуют свыше 500 зерносушильных комплексов на природном газе. По оценке регионов, их количество необходимо удвоить", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что стимулирует аграриев к использованию газа через инструменты господдержки: например, в рамках льготного кредитования возможно приобретение техники и оборудования для перевода автомобилей на газ, а также закупка передвижных газозаправочных комплексов. Кроме того, вместе с "Газпромом", "Росагролизингом" и региональными органами управления АПК разрабатываются дополнительные виды поддержки, в том числе через льготный лизинг: этот механизм планируется запустить уже в текущем году.

"Таким образом, подписание соглашения позволит нам скоординировать усилия для дальнейшего наращивания использования газа в АПК в качестве топлива. Это положительно повлияет не только на экономику сельского хозяйства, но и на экологическую ситуацию", — подчеркнул Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщается в телеграм-канале "Газпрома", применение природного газа позволяет сократить затраты более чем в два раза по сравнению с бензином и дизелем и, следовательно, снизить себестоимость сельхозпродукции. "Потенциал потребления газомоторного топлива в отечественном агропромышленном комплексе составляет 300-400 миллионов кубометров газа в год", — добавляется в сообщении.

"Газпром" отмечает, что последовательно создает возможности для широкого применения природного газа на транспорте. Компания развивает сеть газозаправочных станций, а также активно сотрудничает с ведущими автопроизводителями для увеличения количества моделей автомобилей и техники на газе. В результате в стране ежегодно растет спрос на газомоторное топливо: так, с 2012 года общий объем его реализации увеличился в четыре раза и в 2022 году составил около 1,5 миллиарда кубометров.