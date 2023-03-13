МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Сектор производства овощей защищенного грунта в РФ обновляет рекорды производства, но в связи с насыщением потребительского спроса начинает терять инвестиционную привлекательность, говорится в обзоре группы компаний "Интерагро". Минсельхоз и "Газпром" планируют расширить использование газа в АПК

"Активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства приводят к потере его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса", — говорится в материалах. Сейчас в РФ среднедушевое потребление овощей на 35% меньше рекомендованной Минздравом нормы потребления и составляет 104 килограмма в год. Основным фактором, ограничивающим потребление, эксперты считают доходы населения.

"По оценке ГК "Интерагро", по итогам 2022 года, на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств, потребление овощей на душу населения снизится на 5%, до 99 килограммов в год", — говорится в обзоре. Между тем, потенциальная емкость рынка — 20,5 миллиона тонн, поэтому на фоне прогнозируемого Минэкономразвития роста к 2024 году реальных располагаемых доходов можно ожидать некоторого восстановления потребления — до 104 килограммов в год, считают в компании.

По итогам 2022 года валовый сбор в секторе защищенного грунта достиг рекордных для России значений и составил 1,602 миллиона тонн овощей, выше предыдущего года на 5,6%. В самой структуре производства существенных изменений не произошло: производство огурцов выросло, по оценке экспертов, на 5,3%, до 885,7 тысячи тонн, томатов – на 6%, до 668,4 тысячи тонн, прочих культур (зелени, баклажанов и перца) достигло 48,5 тысячи тонн.

Что касается качественных изменений, то потребители, помимо базовых огурцов и томатов, все больше включают в рацион альтернативные позиции — например, салаты, брюссельскую капусту и брокколи. Таким образом, считают эксперты, наиболее эффективным способом увеличения несколько просевшего внутреннего спроса продолжает оставаться улучшение качества предпродажной подготовки и правильной упаковки тепличной продукции.

Группа компаний "Интерагро" с 2006 года поставляет в РФ европейское оборудование для глубокой переработки и предпродажной подготовки овощей и фруктов. Ее клиентами являются крупные российские агрохолдинги и ритейлеры.