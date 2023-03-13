МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал прошедшие в Женеве переговоры с представителями ООН по зерновой сделке подробными и откровенными. Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы

"Состоявшийся подробный и откровенный разговор вновь подтвердил, что если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры", — сказал Вершинин.

Тем не менее, он подчеркнул, что дальнейшая позиция Москвы по "сделке" будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти–Одесса", – сказал он на брифинге в Женеве.

Кроме того, Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, заявил журналистам Вершинин.

"Российская сторона, отмечая "пакетный" характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — сказал он.

Наконец, Вершинин заключил, что заявленные США, ЕС и Великобританией санкционные послабления для продовольствия и удобрений на деле не работают.

"Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", — сказал он.

Ранее в понедельник дипломат провел в Женеве переговоры с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой.